إيران تستعيد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، الجمعة، استعادة إيران حق التصويت، وذلك بعد سدادها جزءا من مستحقاتها للجمعية.

وقال بوزكير، في افتتاح اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد سددت جمهورية إيران الإسلامية المبلغ المطلوب لتخفيض متأخراتها إلى ما دون المبلغ المحدد في المادة 19 من الميثاق"​​​.

وتنص هذه المادة على أن أي عضو في الأمم المتحدة يتأخر عن سداد اشتراكاته يُحرم من حق التصويت في الجمعية العامة، "إذا كان مبلغ متأخراته يساوي أو يتجاوز مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه عن سنتين كاملتين سابقتين".

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ووفقا لما جاء في نص رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أجل استعادة الحق في التصويت، كانت إيران بحاجة إلى المساهمة بمبلغ 16251298 دولارا في ميزانية المنظمة.

كما أن المادة ذاتها تشير أيضا إلى أنه يجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة السماح لأي دولة عضو بالتصويت، وذلك إذا اعترفت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الدولة.

المصدر: وكالات