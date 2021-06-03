إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى تفقدان الحق في التصويت داخل الأمم المتحدة
Reuters /FW1F/Will Dunham
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjfc
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى متأخرتان عن سداد مستحقاتهما في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وستفقدان حق التصويت في الجمعية العامة.
وفي رسالته إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، قال غوتيريش إن ثلاث دول أفريقية أخرى هي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال متأخرة عن السداد أيضا، لكنه أضاف أن المجلس أصدر قرارا يقول إنه لا يزال بإمكانهم التصويت في الجلسة الحالية التي تنتهي في سبتمبر.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.
المصدر: "أسوشيتد برس"