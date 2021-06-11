"الصحة الفلسطينية": مقتل فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا في الضفة الغربية خلال مظاهرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.

وأضافت الوزارة في بيان أن 6 إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مستشفى رفيديا بنابلس جراء المواجهات التي تشهدها البلدة مع قوات الجيش الإسرائيلي.

وأشارت مصادر محلية في البلدة إلى أن القتيل هو محمد حمايل (15 عاما) من سكان البلدة.

وتشهد بلدة بيتا منذ الشهر الماضي مواجهات يومية بين الشبان والقوات الإسرائيلية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في جنوب البلدة.

وأدى المواطنون صلاة الجمعة اليوم بالقرب من المنطقة التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية التي قرر الجيش الإسرائيلي إخلاءها في غضون أيام.

وبعد انتهاء صلاة الجمعة، أشعل الشبان الإطارات المطاطية وألقوا الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي التي ردت بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع.

المصدر: "رويترز"