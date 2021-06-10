مصر تكشف عدد المصابين بالفطر الأسود في البلاد

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر محمد النادي، عن عدد المصابين بالفطر الأسود في البلاد.

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وأكد أن عدد حالات مرض الفطر الأسود، لا تتجاوز الـ 4 حالات في مصر، مشيرا إلى أن مرض الفطر الأسود غير معد، ولا يجوز الربط بينه وبين فيروس كورونا، ومن يصاب بالفطر الأسود ولديه كورونا، بسبب أدوية الكورتيزون أو الإسراف في استخدام المضادات الحيوية.

وقال النادي في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية إن مرض الفطر الأسود نادر الحدوث، وإن الاهتمام به بسبب ظهوره في الهند، لافتا إلى أن الإثارة الكبيرة حول هذا المرض غير عادية، ولا يجب الخوف منه لهذه الدرجة، خاصة وأنه مرض قديم وليس بحديث.

وأشار إلى أن أهم طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود، تتمثل في الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية، وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة التي يتم حفظها بطرق صحيحة، وعدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، دون داع أو الأدوية المثبطة للمناعة، كالكورتيزون دون إشراف طبي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض، لا بد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات.

المصدر: الوطن