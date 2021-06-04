المغرب يسجل 346 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الجمعة تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 395 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 520769.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة انخفاضا من 5 حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9169.

ومدد المغرب حالة الطوارئ الصحية أمس الخميس حتى الـ10 من يوليو المقبل، بينما خفف مطلع هذا الأسبوع من قيود كورونا، بالسماح بالتجمعات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وفق شروط محددة.

المصدر: "رويترز"