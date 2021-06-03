المغرب يسجل 5 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 418 عن اليوم السابق، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 520423.

كما سجل المغرب 5 وفيات جديدة انخفاضا من 6 حالات الأربعاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9165.

وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الخميس إن المغرب "يتحكم في تطور جائحة كورونا، لكن هذا لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر".

وبلغ عدد الحاصلين على لقاحات الفيروس بالمغرب زهاء تسعة ملايين شخص.

المصدر: "رويترز"