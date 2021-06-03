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الصليب الأحمر يعلن استعداده للوساطة في تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل

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الصليب الأحمر يعلن استعداده للوساطة في تبادل الأسرى بين
Reuters
مدير عام اللجنة الدولية، روبير مارديني أثناء زيارته لقطاع غزة
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للوساطة في تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل.

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وقال مدير عام اللجنة روبير مارديني في تصريح مكتوب: "لقد أبلغت الطرفين باستعدادنا لأن نكون وسيطا محايدا بينهما في حالة التفاوض لإجراء تبادلٍ للمعتقلين أو للرفات البشرية، للعائلات الحق في معرفة مصير أحبائهم والحزن والمضي قدما في الحياة".

وعلى صعيد ثان، تطرق مارديني للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة الذي زاره أمس الأربعاء، وقال: ما عبّر لي عنه الناس هو إحساس عميق بالإرهاق واليأس وعدم القدرة على رؤية مستقبل أفضل للأجيال الشابة في المنطقة.

المصدر: "عرب 48"

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