المدير العام للصليب الأحمر يصل قطاع غزة

وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبير مارديني، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها المسؤولين بغزة.

إقرأ المزيد

وكان مارديني بدأ زيارة إلى إسرائيل والأراضي المحتلة لتقييم الوضع الإنساني وزيارة المتضررين من التصعيد الأخير.

وسيطلع مارديني بشكل مباشر على احتياجات المتضررين الفلسطينيين الأكثر إلحاحا، وسيجدد التزام اللجنة الدولية تجاه المتضررين من النزاع.

وسيقوم مارديني بعدة زيارات ميدانية للاطلاع على الوضع في غزة والضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حسب ما أفادت وكالة "معا".

المصدر: "معا"