المالكي يوجه نداء عاجلا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية الشعب الفلسطيني

وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالة ونداء عاجلا إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ، بيتر ماورير، جراء التصعيد الإسرائيلي والأحداث الأخيرة.

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وعبر بعثة دولة فلسطين في جنيف، أطلع رياض المالكي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على "الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، واستهداف المباني السكنية والإعلامية، وكيف اصبح قطاع غزة مكانا غير آمن للنجاة".

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بـ"إنشاء مناطق آمنة لأبناء شعبنا بما فيها، من خلال رفع رايات الحماية للجنة الدولية على المنشآت، وإعلانها مناطق يمنع استهدافها وتحت الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف"، لافتا إلى أن ذلك يأتي "من أجل تعزيز حماية المواطنين والأعيان الفلسطينية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وإيوائهم من الأخطار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق".

المصدر: RT