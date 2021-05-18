 
مباشر
عاجل
الضفة الغربية.. اشتباكات عنيفة في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وسلفيت

المالكي يوجه نداء عاجلا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية الشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

المالكي يوجه نداء عاجلا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحماية الشعب الفلسطيني
Reuters MOHAMMED SALEM
غارات إسرائيلية على غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf7y

وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رسالة ونداء عاجلا إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ، بيتر ماورير، جراء التصعيد الإسرائيلي والأحداث الأخيرة.

إقرأ المزيد
الضفة الغربية.. ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي إلى 23 منذ بدء التصعيد
الضفة الغربية.. ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي إلى 23 منذ بدء التصعيد

وعبر بعثة دولة فلسطين في جنيف، أطلع رياض المالكي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على "الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، واستهداف المباني السكنية والإعلامية، وكيف اصبح قطاع غزة مكانا غير آمن للنجاة".

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بـ"إنشاء مناطق آمنة لأبناء شعبنا بما فيها، من خلال رفع رايات الحماية للجنة الدولية على المنشآت، وإعلانها مناطق يمنع استهدافها وتحت الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف"، لافتا إلى أن ذلك يأتي "من أجل تعزيز حماية المواطنين والأعيان الفلسطينية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وإيوائهم من الأخطار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا