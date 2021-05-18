الضفة الغربية.. ارتفاع القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي إلى 23 منذ بدء التصعيد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf6y
قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغ 23 شخصا منذ بدء التصعيد.
وتتواصل حالة التوتر المتزايد في الضفة الغربية، مع إعلان الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، في جميع المحافظات احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.
وشمل الإضراب مناحي الحياة التجارية والتعليمية كافة، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.
المصدر: RT