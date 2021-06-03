مسؤول مغربي رفيع: أزمتنا مع إسبانيا لا ترتبط بخروج زعيم جبهة البوليساريو

قال مصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى، اليوم الخميس، ردا على مغادرة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، لإسبانيا، إن المغرب "لا ينتج ردود الفعل".

وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي، أن مواقف الرباط جرى التعبير عنها في تصريح صحفي عشية مثول إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني.

وأوضح ردا على سؤال حول الخطوات المقبلة التي سيتخذها المغرب في ظل التطورات مع الجانب الإسباني، أن "المغرب عبر عن مواقفه يوم الاثنين، لأن الأزمة غير مرتبطة بخروج غالي من إسبانيا أو بقائه داخلها".

وشدد الدبلوماسي المغربي على أن تحقيق القضاء الإسباني مع غالي "حول جرائمه والاتهامات التي تلاحقه هو تطور نسبي وليس عمق المشكلة وأن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتبط بالثقة وانسجام المواقف".

وكانت وزارة الخارجية المغربية أكدت، في تصريح صحفي الاثنين، أن "المغرب لا يرى في مثول أو عدم مثول غالي في فاتح يونيو أمام المحكمة العليا الإسبانية أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين".

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وقالت الخارجية المغربية، في تصريحها، إن "جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين"، مردفة أن "الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة".

المصدر: "هسبريس"