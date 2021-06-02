تبون يزور زعيم "البوليساريو" في مستشفى جزائري (صور + فيديو)

زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي الذي يخضع للعلاج من مضاعفات إصابته بكورونا في مستشفى عين النعجة بالعاصمة الجزائرية.

وأدى تبون زيارته برفقة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة.

وأوضح تبون خلال الزيارة أن "الجزائر لم تتخل يوما عن قضايا الحق منذ استقلالها"، وأضاف مخاطبا غالي: "لقد أعطيتم صورة للعالم أن الجمهورية الصحراوية هي جمهورية الحق والقانون".

🔴🔴#هـــــــام#الرئيس_تبون: الجزائر لم تتخلى يوما عن قضايا الحق منذ استقلالها



الرئيس تبون: أعطيتم صورة للعالم أن الجمهورية الصحراوية هي جمهورية قانون pic.twitter.com/QuuvHHi2Bt — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 2, 2021

وشكر تبون السلطات الإسبانية، التي استقبلت غالي ووفرت له العلاج ضد كورونا بأحد مستشفياتها، مؤكدا أن "العلاج كان صعبا.. وجئتنا معافى ونشكر الإسبان على ما قاموا به من واجب معكم".

🔴🔴#هـــــــام

الرئيس الصحراوي يستكمل علاجه بالمستشفى العسكري بعين النعجة



الرئيس الصحراوي: أنا في أحسن الظروف النفسية والجسدية



الرئيس الصحراوي: أنا في تطور ملحوظ وقريبا سأعود للميدان pic.twitter.com/nrW9vRGQUT — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 2, 2021

من جهته، أكد غالي أن صحته "في تطور إيجابي"، مضيفا: "سأعود للميدان قريبا".

ووصل زعيم جبهة البوليساريو إلى الجزائر صباح اليوم الأربعاء، بعدما أثار سفره لتلقي العلاج في إسبانيا منذ أكثر من شهر خلافا دبلوماسيا بين إسبانيا والمغرب.

المصدر: "النهار" + وكالات