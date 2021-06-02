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تبون يزور زعيم "البوليساريو" في مستشفى جزائري (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

تبون يزور زعيم
Reuters /FW1F/Frances Kerry
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي الذي يخضع للعلاج من مضاعفات إصابته بكورونا في مستشفى عين النعجة بالعاصمة الجزائرية.

وأدى تبون زيارته برفقة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة.

وأوضح تبون خلال الزيارة أن "الجزائر لم تتخل يوما عن قضايا الحق منذ استقلالها"، وأضاف مخاطبا غالي: "لقد أعطيتم صورة للعالم أن الجمهورية الصحراوية هي جمهورية الحق والقانون".

وشكر تبون السلطات الإسبانية، التي استقبلت غالي ووفرت له العلاج ضد كورونا بأحد مستشفياتها، مؤكدا أن "العلاج كان صعبا.. وجئتنا معافى ونشكر الإسبان على ما قاموا به من واجب معكم".

من جهته، أكد غالي أن صحته "في تطور إيجابي"، مضيفا: "سأعود للميدان قريبا".

ووصل زعيم جبهة البوليساريو إلى الجزائر صباح اليوم الأربعاء، بعدما أثار سفره لتلقي العلاج في إسبانيا منذ أكثر من شهر خلافا دبلوماسيا بين إسبانيا والمغرب.

المصدر: "النهار" + وكالات

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