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"مكان": إطلاق نار على سيارة للمستوطنين شرق نابلس

أخبار العالم العربي

Reuters MOHAMAD TOROKMAN
قوات إسرائيلية عند مدخل مدينة نابلس، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سيارة تابعة لمستوطنين تعرضت ليل الأربعاء/ الخميس، لإطلاق نار شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إن "عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "ألون موريه"، من دون تسجيل إصابات".

من جهتها، ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنه عقب عملية إطلاق النار، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية سالم، وأغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس من الاتجاهين.

المصدر: مكان+ معا

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