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مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله (صورة)

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله (صورة)
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مصرع الشاب فادي صادق موسى وشحة (34 عاما) متأثرا بجروح بالغة جدا أصيب بها بالرصاص الإسرائيلي الحي في رأسه قبل نحو أسبوعين عند مدخل مدينة البيرة الشمالي.

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وكان فادي وشحة قد أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة خلال العدوان الأخير على غزة.

مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله (صورة)
معا

وأفادت مراسلتنا بأن فادي كان قد أمضى 9 سنوات في السجون الإسرائيلية.

وفادي وشحة من بلدة بيرزيت بشمال رام الله، أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، في الرأس خلال مسيرة ضخمة خرجت تضامنا مع غزة والأقصى على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، والجنود لم يسمحوا للطواقم الطبية بعلاجه بعد إصابته وتركوه ينزف، ودخل في غيبوبة استمرت نحو أسبوعين قبل الإعلان عن وفاته اليوم.

مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراحه برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله (صورة)صورة ل فادي وشحه متداولة لكنها من مواجهات سابقة وليست الأخيرة التي أصيب بها بالإصابة القاتلة

المصدر: معا+RT

 

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