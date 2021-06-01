رئيس مجلس الأمن الدولي يدعو إلى اجتماع الرباعية الدولية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سفين يورغينسون، رباعية الوسطاء الدوليين المعنيين بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لعقد اجتماع بأسرع وقت.

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وقال يورغينسون، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي إستونيا رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو، اليوم الثلاثاء: "لا أرى أي بديل لحل الدولتين. لكن كل موجة جديدة من العنف تخفض احتمال تحقيقه".

وأضاف الدبلوماسي الإستوني: "يجب إجراء اجتماع جديد للرباعية الدولية على مستوى عال في أسرع وقت ممكن".

وشدد على ضرورة تهيئة ظروف ملائمة لبسط استقرار الهدنة الحالية في إشارة إلى وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، معتبرا أنه "لا يزال هشا للغاية"، فيما أكد ضرورة استئناف مفاوضات السلام.

وتشمل اللجنة الرباعية الدولية للوسطاء في عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

وقتل حوالي 280 فلسطينيا و12 إسرائيليا جراء أعمال قتالية تعتبر الأوسع في المنطقة منذ العام 2014 بين الطرفين استمرت من 10 إلى 21 مايو وتوقفت نتيجة جهود وساطة قادتها مصر، وسقط معظمهم جراء ضربات إسرائيل على قطاع غزة.

المصدر: وكالات