مراسلنا: المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون
Reuters MOHAMMED SALEM
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وصل منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، في زيارة أولى بعد وقف اطلاق النار.
ومن المقرر أن يلتقي تور وينسلاند قيادة حركة "حماس" ومسؤولين بالأمم المتحدة، لدفع جهود تثبيت وقف إطلاق النار.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن غزة ستستضيف اليوم أيضا، عددا من سفراء الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي أمام برج الجلاء المدمر وسط مدينة غزة.
المصدر: RT