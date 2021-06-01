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لبنان.. إحباط تهريب كمية من مخدر "الكبتاغون" في مولدات صغيرة إلى السعودية

أخبار العالم العربي

لبنان.. إحباط تهريب كمية من مخدر
Reuters AZIZ TAHER
مطار بيروت الدولي
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تمكنت القوى الأمنية اللبنانية ومديرية الجمارك في مطار بيروت الدولي، من إحباط تهريب كمية من حبوب مخدر "الكبتاغون" في مولدات كهربائية صغيرة، كانت وجهتها إلى مدينة الدمام في السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي "هنأ القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات (كهربائية) صغيرة، كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية".

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وكانت السلطات السعودية أعلنت في 23 نيسان الماضي عن إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، حاول المهربون إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رمان.

وقررت السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها أراضي لبنان إلى السعودية لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

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