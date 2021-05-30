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73 مستوطنا برفقة مسؤول إسرائيلي يقتحمون الأقصى

أخبار العالم العربي

73 مستوطنا برفقة مسؤول إسرائيلي يقتحمون الأقصى
Reuters
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أفادت مراسلتنا في القدس، اليوم الأحد، بأن 73 مستوطنا برفقة وزير الإسكان الإسرائيلي، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

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وقال موقع "عرب48" الفلسطيني، إن دائرة الأوقاف في القدس، أفادت بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 73 مستوطنا خلال الفترة الصباحية لساحات الحرم القدسي، وسط حماية مشددة من القوات الخاصة التي قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

وأفادت مراسلتنا، بأن الأمن الإسرائيلي اعتقل الشاب المقدسي رائد الجندي، اليوم الأحد، على خلفية إطلاقه طائرة ورقية مضيئة من منطقة حارة السعدية بالبلدة القديمه بالقدس.

المصدر: RT+عرب48

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