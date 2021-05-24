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لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
Reuters
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

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وقالت مصادر محلية، إن 121 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

من الجدير ذكره، أن الشرطة الإسرائيلية سمحت للمستوطنين لليوم الثاني على التوالي باقتحام الأقصى، بعد 20 يوما من إغلاقه أمامهم، عقب التصعيد الأخير الذي انطلقت شرارته من باحات المسجد الأقصى.

المصدر: وكالة قدس نت

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