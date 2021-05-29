قطر تدين محاولة استهداف السعودية "بأعمال إجرامية وتخريبية"

أعربت دولة قطر، اليوم السبت، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لمحاولة استهداف مدينة خميس مشيط السعودية.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن "استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وشددت الوزارة على "موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وكانت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت، مساء الجمعة، أنها تمكنت من تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط السعودية وأسفر عن "إصابة دقيقة" للهدف.

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة كان يستهدف مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

المصدر: RT