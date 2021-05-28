الحوثيون يستهدفون قاعدة جوية عسكرية جنوب السعودية ويعلنون إصابة الهدف بشكل دقيق

أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء الجمعة، أنها تمكنت من تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة جوية عسكرية جنوب السعودية وأسفر عن "إصابة دقيقة" للهدف.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب نشره عبر "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من تنفيذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "يأتي هذا الاستهداف في إطار حقنا المشروع والطبيعي في الرد على العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز".

وفي وقت سابق من الجمعة أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة كان يستهدف مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

المصدر: RT