الأسد: اختيار الشعب لي شرف عظيم وسنتمكن من هزيمة كل أعدائنا

ألقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، كلمة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، أكد فيها أن إعادة اختياره رئيسا للبلاد "شرف عظيم" وسبيل لهزيمة "كل الأعداء".

وقال مخاطبا السوريين إن "ما قمتم به خلال الأسابيع الماضية لم يكن مجرد احتفالات بمناسبة، و لا مجرد تعبير عن اندفاع وعاطفة وطنيتين، أو التزام بواجب وطني هو المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ما حصل يتجاوز كل ذلك بمساحات واسعة ومسافات كبيرة، ما قمتم به كان ظاهرةَ تحد غيرِ مسبوق لأعداء الوطن بمختلف جنسياتهم وولاءاتهم وتبعيتهم، كان تحطيما لغرورهم وكبريائهم الزائف، وصفعة على وجوه عملائهم وأزلامهم، هذا التحدي هو أعلى درجات التعبيرِ عن الولاء الصادق و العميق للوطن، و هو أقوى مستويات الشدة في إرسال الرسائل المناسبة لأشخاص جلسوا في الغرف المظلمة يحوكون الدسائس ويرسمون الخطط، ويحلمون بالنجاح على حساب أموالنا ودمائنا وشرفنا وكرامتنا، والذين سيندبون حظهم مرة أخرى مع إمعاتهم، لسوء تقديرهم وخطأ حساباتهم، وقصر نظرهم، وعدم فهمهم لحقيقة وطبيعة ومعدن هذا الشعب".

وأضاف: "لقد قلبتم الموازين ونسفتم قواعد اللعبة وأكدتم بما لا يدع مجالا للشك أن قواعدها توضع هنا، وتصنع هنا، وتحدد هنا، بأيدينا.. ولا مكان لشركاء سوى للإخوة والأصدقاء."

وتابع: "في هذا الاستحقاق تعريفكم للوطنية لم يختلف بالمضمون، لكنه اختلف بالطريقة والأسلوب، وسيختلف حتما بالنتائج والتداعيات.. وستخترق رسائلكم كل الحواجزِ و الدروع التي وضعوها حول عقولهم ... وستنقل عقولهم من حالة السبات الإرادي التي عاشوا فيها لسنوات، إلى حالة التفكير القسري فيما يحصل على أرض الوطن".

وأكد أن "اختيار الشعب لي لأقوم بخدمته في الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب.. ليس بالهوية فقط، وإنما بالتطلعات والأفكار والقيم والعادات، وما يزيدني حماسة وثقة بالمستقبل، هو روح التحدي الموجودة لديكم، والتي من دونها، لا يمكن لحامل المسؤولية من مواجهة التحديات الوطنية الكبرى ... ومن دونها لا يمكن لوطن القيام بعد 10 سنوات من الحرب. إنها القوة الكامنة لديكم والتي تظهر بشكلها الجلي في المفاصل الكبرى، والتي تستفزها التحديات، وتحولها إرادتكم إلى عمل وإنجاز، إنها الطاقة الجبارة التي تمد الوطن بالقوة، وتؤهله للفوز والانتصار".

وختم قائلا: "أنا واثق من أننا بهذه الروح المقاتلة، سنتمكن من هزيمة كل أعدائنا مهما كثرت النزالات، واشتدت الخطوب، هذه الروح هي ما نحتاجه للمرحلة القادمة، وهي مرحلة عمل مستمر ومقاومة وصمود، لكي نثبت لأعدائنا مرة أخرى أن محاربة شعبِنا بمتطلباته الأساسية وبلقمة عيشه، لا تزيده إلا تمسكا بوطنه، وبكل ما يرمز إليه، وأن هذا الشعب عند الاستحقاقات والامتحانات الكبرى، دائما ما أثبت أن الوطن يعلو ولا يعلى عليه".

المصدر: RT