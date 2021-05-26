بدء إجلاء الراغبين من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة من قطاع غزة

بدأت البعثة الدبلوماسية الروسية في مصر إجلاء الراغبين من مواطنيها ومواطني بلدان رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في السفارة الروسية في مصر قوله إن القنصل الروسي في القاهرة توجه، على رأس مجموعة من موظفي القسم القنصلي للسفارة، إلى مدينة رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزة. وأوضح أن المواطنين الجاري المقرر إجلاؤهم سيتم نقلهم إلى القاهرة، وهناك سيركبون طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية ستقلهم إلى مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، حيث سيعقد مؤتمر صحفي.

وأشار المصدر إلى أن العدد الدقيق للراغبين في مغادرة القطاع لا يزال مجهولا، مضيفا أن الأمر سيتضح بعد أن يعبر جميعهم الحدود ويتم تشكيل قافلة سيارات ستقلهم إلى القاهرة.

وفي 20 مايو الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يفتح أمام الراغبين من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة إمكانية مغادرة قطاع غزة. ووجه بوتين وزارتي الخارجية والطوارئ وكذلك هيئة الاستخبارات الخارجية بتحديد مواعد عملية الإجلاء وصيغتها.

المصدر: "تاس"