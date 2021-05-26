 
مباشر

بدء إجلاء الراغبين من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

بدء إجلاء الراغبين من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة من قطاع غزة
egypt.mid.ru
السفارة الروسية في القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhfv

بدأت البعثة الدبلوماسية الروسية في مصر إجلاء الراغبين من مواطنيها ومواطني بلدان رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
بوتين يوعز بإجلاء مواطنين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من غزة
بوتين يوعز بإجلاء مواطنين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من غزة

ونقلت الوكالة عن مصدر في السفارة الروسية في مصر قوله إن القنصل الروسي في القاهرة توجه، على رأس مجموعة من موظفي القسم القنصلي للسفارة، إلى مدينة رفح المصرية الحدودية مع قطاع غزة. وأوضح أن المواطنين الجاري المقرر إجلاؤهم سيتم نقلهم إلى القاهرة، وهناك سيركبون طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية ستقلهم إلى مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، حيث سيعقد مؤتمر صحفي.

وأشار المصدر إلى أن العدد الدقيق للراغبين في مغادرة القطاع لا يزال مجهولا، مضيفا أن الأمر سيتضح بعد أن يعبر جميعهم الحدود ويتم تشكيل قافلة سيارات ستقلهم إلى القاهرة.

وفي 20 مايو الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يفتح أمام الراغبين من مواطني روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة إمكانية مغادرة قطاع غزة. ووجه بوتين وزارتي الخارجية والطوارئ وكذلك هيئة الاستخبارات الخارجية بتحديد مواعد عملية الإجلاء وصيغتها.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا