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بوتين يوعز بإجلاء مواطنين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من غزة

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بوتين يوعز بإجلاء مواطنين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من غزة
Sputnik
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أمرا رئاسيا يقضي بإجلاء مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الراغبين في مغادرة قطاع غزة وسط تدهور الوضع الأمني هناك.

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وجاء في نص الأمر الذي وقع عليه بوتين: "نظرا لتدهور الوضع في قطاع غزة بشكل حاد نتيجة العملية العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية، يجب تأمين إجلاء مواطني روسيا والدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الموجودين في قطاع غزة والراغبين في مغادرته".

وكلف بوتين وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات الخارجية ووزارة الطوارئ الروسية بتحديد مواعيد وصيغ محددة لعملية إجلاء المواطنين إلى موسكو، وذلك "مع الأخذ في الاعتبار تطور الأوضاع في غزة".

وكان بوتين قد دعا الثلاثاء كلا من إسرائيل وفلسطين إلى وقف العنف، فيما أعربت الخارجية الروسية الأربعاء عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الحالي، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

المصدر: وكالات

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