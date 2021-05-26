 
مباشر

لليوم الثالث على التوالي.. سائقو شاحنات في الأردن يحتجون ضد قرار سعودي

مال وأعمال

لليوم الثالث على التوالي.. سائقو شاحنات في الأردن يحتجون ضد قرار سعودي
Reuters Muhammad Hamed
شاحنات تدخل الحدود الأردنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhew

تظاهر عدد من مالكي وسائقي الشاحنات في الأردن، لليوم الثالث على التوالي، على طريق المطار احتجاجا على قرار منع دخول الشاحنات التي يزيد العمر التشغيلي لها عن 20 عاما إلى السعودية.

إقرأ المزيد
الملك الأردني يكسر بروتوكول كورونا في حفل عيد الاستقلال الـ75 (صور)
الملك الأردني يكسر بروتوكول كورونا في حفل عيد الاستقلال الـ75 (صور)

وفي تصريحات لوكالة "عمون" الإخبارية، أكد سائقو الشاحنات أن "القرار الصادر من المملكة العربية السعودية مجحف بحق مالكي وسائقي الشاحنات الأردنيين".

وأوضحوا أن "القرار كان متخذ منذ سنتين وتم تفعيله بشكل مفاجئ ما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع النقل بالأردن"، مشيرين إلى أن "القرار أضر بأكثر 3400 شاحنة، تعيل الشاحنة الواحدة منها على الأقل أسرة مكونة من 5 أفراد".

وأشاروا إلى أن تداعيات جائحة كورونا أدت إلى تراجع كبير في دخل أصحاب الشاحنات ما يحول دون تحديث مركباتهم لافتين إلى أن "القرار أدى إلى انخفاض أسعار مركباتهم بشكل كبير".

كما ذكر سائقو الشاحنات أن "لجنة النقل النيابية ستعقد اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير النقل الأردني بحضور ممثلين عن أصحاب الشاحنات"، وفق "عمون".


المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا