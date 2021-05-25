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الملك الأردني يكسر بروتوكول كورونا في حفل عيد الاستقلال الـ75 (صور)

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يكسر بروتوكول كورونا في حفل عيد الاستقلال الـ75 (صور)
Reuters YVES HERMAN
الملك الأردني عبدالله الثاني
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كسر الملك الأردني عبدالله الثاني بروتوكول التعامل مع وباء كورونا، للسلام على سيدة طلبت منه السلام عليه خلال تسلمها وسام مئوية الدولة نيابة عن والدها خلال حفل عيد الاستقلال الـ75.

وعانق الملك عبدالله الثاني السيدة إلهام عبد الباقي جمو خلال تسلمها الوسام عن والدها عبد الباقي جمو، الشخصية السياسية والدينية والذي شغل مناصب عدة في الدولة.

كما ترك موقعه، متوجها إلى السيدة هيفاء البشير وهي من أبرز رائدات العمل التطوعي منذ أكثر من 70 عاما، مختصرا عليها مسافة الوصول الى منصة التكريم، وعانقها، ثم عانق السيدة صيتة الحنيطي الحديد، وهي واحدة من رائدات العمل الخيري.

كما ترك الملك موقعه متوجها إلى السيدة نوال عجاوي "سلوى العاص"، للسلام عليها ومعانقتها، والتي بدورها غنت للملك على منصة التكريم.

المصدر: "عمون"

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