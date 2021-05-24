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السودان.. الحكم بالإعدام شنقا على ضابط سابق بجرم قتل متظاهر عام 2019

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السودان.. الحكم بالإعدام شنقا على ضابط سابق بجرم قتل متظاهر عام 2019
Reuters
جنود سودانيون، أرشيف
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 أصدرت محكمة جنايات أم درمان، الاثنين، حكما بالشنق حتى الموت، على يوسف محيي الدين الفكي العسكري السابق المتهم بقتل حنفي عبد الشكور دهسا بعربته.

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وعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية، برئاسة قاضي المحكمة العليا مولانا صلاح محجوب الذي تلا وقائع الاتهام والدفاع والشهود في القضية في قاعة المحكمة أمام أولياء الدم وذوي المتهم الذين طالبوا بالقصاص عندما طلب القاضي رأيهم.

يشار إلى أن عبد الشكور قتل يوم 3 يونيو 2019 في حي الدوحة بمدينة أم درمان دهسا بعربة المتهم الرائد بالدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، والذي كان يعمل في السابق بجهاز الأمن، في اليوم الذي تم فيه فض اعتصام القيادة العامة.

وكانت محاكمة الفكي بدأت في 7 يوليو 2020 وعقدت 26 جلسة قبل الوصول إلى الحكم.

 

المصدر: سونا

 

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