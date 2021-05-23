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السودان.. كوشيب يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لإقرار جرائمه في دارفور

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السودان.. كوشيب يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لإقرار جرائمه في دارفور
Reuters PIROSCHKA VAN DE WOUW
مبنى الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
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يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم غد الاثنين، علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم "كوشيب"، المشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

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ووفق وكالة الأنباء السودانية، يواجه كوشيب البالغ من العمر 72 عاما، 53 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في الفترة من أغسطس 2003 إلى مارس 2004.

 ومن المرتقب أن تستمر جلسة إقرار التهم حتى يوم الخميس المقبل.

وكان أول أمر بالقبض بحق كوشيب صدر من المحكمة الجنائية الدولية، في 27 أبريل 2007، فيما صدر أمر القبض الثاني في 11 يونيو 2020.

ونقل المتهم علي محمد علي عبدالرحمن "كوشيب" في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية في لاهاي في هولندا، بعدما سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

من الجدير ذكره، أن المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور، هم: علي كوشيب، الرئيس السابق عمر البشير، أحمد محمد هارون والي شمال كردفان السابق، وعبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق، وعبدالله بندة أحد قادة المتمردين في دارفور.  

المصدر: سونا 

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