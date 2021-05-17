السودان.. محاكمة جنود أمام القضاء المدني إثر مقتل محتجين اثنين

ذكرت وكالة السودان للأنباء، يوم الأحد، أن عددا من جنود الجيش أحيلوا إلى محكمة مدنية، في أول تحقيق من نوعه يجريه مدنيون مع أفراد من الجيش عقب أعمال عنف.

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ويخضع الجنود للتحقيق في مقتل اثنين من المحتجين في مظاهرات جرت لإحياء الذكرى الأولى لمداهمة دموية لموقع احتجاج خلال الانتفاضة التي شهدها السودان عام 2019.

وبمناسبة إحياء هذه الذكرى، تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في منشور بملاحقة المتسببين في مقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.

المصدر: وكالات