 
مباشر

السودان.. محاكمة جنود أمام القضاء المدني إثر مقتل محتجين اثنين

أخبار العالم العربي

السودان.. محاكمة جنود أمام القضاء المدني إثر مقتل محتجين اثنين
Reuters UB/
جنود سودانيون -أرشيف-
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qeub

ذكرت وكالة السودان للأنباء، يوم الأحد، أن عددا من جنود الجيش أحيلوا إلى محكمة مدنية، في أول تحقيق من نوعه يجريه مدنيون مع أفراد من الجيش عقب أعمال عنف.

إقرأ المزيد
حمدوك يأمر بإرسال تعزيزات أمنية إلى جنوب دارفور عقب مقتل شرطيين على يد تجار مخدرات
حمدوك يأمر بإرسال تعزيزات أمنية إلى جنوب دارفور عقب مقتل شرطيين على يد تجار مخدرات

ويخضع الجنود للتحقيق في مقتل اثنين من المحتجين في مظاهرات جرت لإحياء الذكرى الأولى لمداهمة دموية لموقع احتجاج خلال الانتفاضة التي شهدها السودان عام 2019.

وبمناسبة إحياء هذه الذكرى، تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في منشور بملاحقة المتسببين في مقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا