إقليم كردستان العراق: سنمنح الملقحين ضد فيروس كورونا جوازا دوليا خاصا

أعلنت وزارة صحة بإقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، أنها ستمنح الملقحين ضد فيروس كورونا، جوازا دوليا خاصا باللقاح، فيما طالبت المواطنين بأخذ اللقاح.

وقال وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي في مؤتمر صحفي، إن "وزارة الصحة الاتحادية تواصل إرسال وجبات اللقاح ضد فايروس كورونا، وهناك وجبة جديدة وصلت اليوم".

وأضاف، أن "عدد جرعات اللقاح المرسلة من الحكومة الاتحادية بلغت 164300 جرعة لقاح".

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وأشار برزنجي، إلى أن "عدد الموطنين الملقحين في الإقليم بلغ مئة ألف مواطن، وكل ملقح سيزود بجواز دولي خاص باللقاح (هوية إلكترونية) مزودة برقم خاص يستخدم دوليا وفي جميع المطارات والجهات المختصة".

وقبل أيام، أعلنت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة العراقية، لـRT، أن نصف مليون عراقي أخذوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

المصدر: RT