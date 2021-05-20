الصحة العراقية لـRT: نصف مليون مواطن أخذوا اللقاحات المضادة لكورونا

أعلنت ربى فلاح حسن، عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، أن نصف مليون عراقي أخذوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

وقالت لـRT، إن "الوزارة تطمح للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الملقحين، بنسبة تصل بين 20 - 50 % من مجمل المواطنين العراقيين، مع مراعاة المستثنين من اللقاح كالحوامل والمرضعات والأطفال دون الـ18".

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وأضافت، أن "الوزارة وفرت أكثر من لقاح، واللقاحات الحالية هي فايزر وسينوفارم واسترازنيكا، وجميعها آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة، ولم نسجل حتى هذه اللحظة أي أعراض جانبية خطيره تهدد حياة الإنسان، وإنما أعراض جانبية بسيطة".

يذكر أن النسمة السكانية للعراقيين، تجاوزت الأربعين مليونا، ما يعني أن وزارة الصحة العراقية تطمح للوصول إلى 8 - 20 مليون ملقح.

المصدر: RT