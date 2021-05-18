اعتقال طبيب عراقي أثار الجدل بشأن علاج مرضى كورونا

اعتقلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، طبيبا أثار الجدل بشأن علاج مرضى كورونا، بعد يوم على إصدار نقابة الأطباء قرارا بفصله من النقابة.

وقال مصدر لـRT، إن "قوة أمنية اعتقلت حامد اللامي من عيادته الخاصة في منطقة الصالحية بوسط بغداد".

ويوم أمس أصدرت نقابة الأطباء قرارا بفصل الدكتور حامد اللامي، المعروف بانتقاده لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من إجراءات كورونا، وبث مقاطع فيديو عن علاج المرضى.

واشتهر اللامي في الأشهر الأخيرة بعلاج مرضى كورونا بطرق خاصة به في عيادته ببغداد، تختلف عن تلك المعتمدة في المستشفيات الرسمية.

المصدر: RT