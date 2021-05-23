تعليقا على أول ظهور للسنوار.. وزير إسرائيلي يهدد باغتياله

هدد وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وغيره من قيادات الحركة، في حال تجدد القصف الصاروخي من القطاع لإسرائيل.

وقال كاتس، وهو من أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد في حديث لهيئة البث الإسرائيلي "كان" إن الدولة العبرية ستشدد موقفها إزاء "حماس" لمنع هجمات صاروخية على المدن الواقعة في جنوب البلاد التي تعرضت لضربات صاروخية مكثفة خلال الجولة الأخيرة من التصعيد حول غزة.

وتابع: "سنرد على كل هجوم في الجنوب، بتنفيذ عمليات تصفية مركزة بحق قيادات "حماس"، كي لا يهددونا بقصف تل أبيب".

وشدد الوزير على أن "الكابينت" وافق على تبني هذه السياسة الجديدة التي تقضي بمعاقبة "حماس" على استهدافها أيا من المدن، مضيفا: "حتى إذا أطلق صاروخ بسبب صاعقة فإنه سيكلف السنوار وأصدقاءه رؤوسهم".

وجدد كاتس الذي ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الليكود" هذا الموقف في تصريح للقناة الـ12 الإسرائيلية، تعليقا على أول ظهور علني للسنوار أمس منذ بدء جولة التصعيد الأخيرة.

وقال كاتس: "لقد رأيت السنوار وهو يمشي في شارع بقطاع غزة.. يجب عليه أن يعلم أن سقوط أي صاروخ هنا عمدا أو عبر الخونة أو عبر البرق، سيؤدي إلى تصفيته".

المصدر: "كان" + "سي إن إن"