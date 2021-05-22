أول ظهور ليحيى السنوار منذ بدء التصعيد الأخير حول غزة

ظهر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار اليوم السبت أمام الجمهور لأول مرة منذ بدء جولة التصعيد العسكري الأخيرة حول القطاع.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام لقطات تظهر السنوار وهو يزور خيمة عزاء قائد "لواء غزة" التابع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، باسم عيسى الذي قتل بغارة إسرائيلية.

رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار يتجول في غزة ويزور خيمة عزاء الشهيد باسم عيسى في أول ظهور علني له بعد الحرب .#غزة#فلسطين#حماس#السنوارpic.twitter.com/WLiejdsPgJ — هشام الجرادي (@hishamgaradi) May 22, 2021

وقدم السنوار تعازيه إلى عائلة عيسى وقبل نجله عماد.

🇵🇸 نجل الشهيد القائد القسامي باسم عيسى "التستري" يُقبل القائد يحيي السنوار في أول ظهور له بعد الحرب.



🔵🔊اخبار•Com🔊🔵 pic.twitter.com/P999ItSkQ0 — 🔊اخبار.Com🔊 (@aboghazihneineh) May 22, 2021

وقصف الجيش الإسرائيلي خلال جولة التصعيد الأخيرة حول غزة منزل السنوار في خانيونس، دون تعرضه لأي إصابات.

المصدر: RT