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أول ظهور ليحيى السنوار منذ بدء التصعيد الأخير حول غزة

أخبار العالم العربي

أول ظهور ليحيى السنوار منذ بدء التصعيد الأخير حول غزة
Reuters Mohammed Salem
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ظهر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار اليوم السبت أمام الجمهور لأول مرة منذ بدء جولة التصعيد العسكري الأخيرة حول القطاع.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام لقطات تظهر السنوار وهو يزور خيمة عزاء قائد "لواء غزة" التابع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، باسم عيسى الذي قتل بغارة إسرائيلية.

وقدم السنوار تعازيه إلى عائلة عيسى وقبل نجله عماد.

وقصف الجيش الإسرائيلي خلال جولة التصعيد الأخيرة حول غزة منزل السنوار في خانيونس، دون تعرضه لأي إصابات.

المصدر: RT

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