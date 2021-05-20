تشاووش أوغلو: لا يمكن منع تكرار المآسي في فلسطين إلا بإخضاع إسرائيل للعقاب على جرائمها

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه "لا يمكن منع تكرار المآسي في فلسطين، إلا بإخضاع إسرائيل للعقاب على جرائمها".

وقال في كلمته أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة، إن "إسرائيل تهدف إلى تقويض حل الدولتين".

وأضاف: "السكوت عن الظلم يشبه المشاركة في الجريمة المرتكبة، فالساكت عن الحق شيطان أخرس".

وتابع: "الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة حوله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم".

وشدد الوزير التركي، على أن "الأعمال العدوانية الأخيرة تشكل جريمة حرب، وعلينا كشف مرتكب الجريمة، فإسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عما يحدث في القدس والضفة وغزة".

ودعا الوزير التركي، إلى ضرورة "إنشاء آلية دولية لحماية الفلسطينيين"، معقبا "جهود حماية الفلسطينيين يجب أن تشمل الحماية الجسدية عبر تشكيل قوة دولية بمساهمات عسكرية ومالية، من الدول المتطوعة".

وقال: "كل من ينتقد عدوانية إسرائيل يتعرض فورا لاتهامات بمعاداة السامية لإسكاته، نحن نؤمن بأن معاداة السامية جريمة ضد الإنسانية مثلما هو الحال بالنسبة لمعاداة الإسلام والمسيحية".

المصدر: "الأناضول"