أردوغان: هناك أطراف تطالبني بعدم الحديث عن فلسطين.. هل أقوم بالتصفيق للظلم؟

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هناك أطرافا تطالبه بعدم الحديث حول التصعيد الخطير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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وأضاف أردوغان خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء: "هل أقوم بالتصفيق للظلم؟ سنواصل الصراخ بأعلى صوتنا ضد الظلم في كل مكان"، مشيرا إلى أنه "اليوم يقتل مئات الأبرياء في فلسطين، معظمهم أطفال ونساء، بأحدث الأسلحة الثقيلة أمام أنظار العالم أجمع".

وتابع: "لا يمكن أن يكون القوي دائما على حق، وتركيا موجودة لبناء عالم يكون فيه صاحب الحق هو القوي"، مشيرا إلى أن "معظم الأماكن التي كان قد استتب فيها العدل والأمن والسلام تحت مظلة العثمانيين لقرون تشهد اليوم صراعا وظلما وحقدا وكراهية"

وقال الرئيس التركي إنه: "بفضل أجواء الأمن والثقة التي وفرناها خلال الـ19 عاما الأخيرة تمكنت تركيا من إظهار قدراتها الحقيقية في كافة المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد نددت بتصريحات رجب طيب أردوغان حول التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. واعتبرت واشنطن أن الرئيس التركي أدلى بتصريحات "معادية للسامية"، فيما وصفت أنقرة هذه الاتهامات بـ "الكذبة".

المصدر: الأناضول