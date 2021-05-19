اشتية يطالب إدارة "فيسبوك" بمتابعة خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيس الشؤون العالمية والاتصالات بـ"فيسبوك " آليات تعامل الشركة العملاقة مع المحتوى الفلسطيني والمناصر للقضية الفلسطينية ووقف التحريض عبر منصات الشركة.

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وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم الأربعاء، في لقاء افتراضي مع رئيس الشؤون العالمية والاتصالات بـ"فيسبوك": "من حق الشعب الفلسطيني ومناصريه التعبير عن الرواية الفلسطينية من دون التعرض لتقييد المحتوى أو إزالته، وهذا يشمل استخدام المصطلحات التي تعبر عن سياقنا، ونرفض وسم كلمات مهمة في خطابنا كشهيد ومقاومة بالمخالفة لمعايير المجتمع".

وطالب رئيس الوزراء بـ"اتخاذ إجراء ضد المحتوى التحريضي غير المقبول باللغتين العبرية والإنكليزية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، لا سيما خطاب الكراهية والعنف الذي يتبناه المستوطنون المتطرفون".

كما دعا الشركة إلى اتخاذ القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن معاييرها في تقييم المحتوى.

وأضاف: "أنه من المهم حماية المحتوى الفلسطيني الذي يوثق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر مؤخرا الذي وصف إسرائيل بدولة فصل عنصري "أبارتهايد" في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وسكانها العرب الفلسطينيين.

من جانبه، أكد رئيس الشؤون العالمية والاتصالات في "فيسبوك "نيك كليغ، أن الشركة تعمل بجهد للقيام بكل ما هو ممكن لحماية حرية التعبير للجميع، والتطوير المستمر للسياسات العامة للشركة لتحقيق ذلك، معبرا عن الاستعداد للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

المصدر: "معا"