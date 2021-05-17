متأثرا بجراح نجمت عن استهداف إسرائيلي.. وفاة "تحرير محمود" في القنيطرة السورية

توفى المواطن السوري "تحرير محمود" متأثرا بجروح نجمت عن الاستهداف الإسرائيلي على منزله في ريف القنيطرة السورية قبل أيام.

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وكان شقيقا تحرير قضيا أيضا إثر استهدافهما في عين التينة على أطراف بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، عام 2015 والأخوة الثلاثة هم أبناء الأسير المحرر، وليد محمود.

وتنحدر الأسرة من بلدة مجدل شمس الواقعة في الجولان السوري المحتل.

وفي العاشر من الشهر الجاري استهدفت طائرة إسرائيلية منزلا غرب بلدة حضر في موقع عين التينة، وهو ما أدى إلى إصابة تحرير، ونقله إلى مشفى "ممدوح أباظة".

المصدر: RT