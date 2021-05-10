سانا: قصف إسرائيلي يستهدف منزلاً في ريف القنيطرة الشمالي

أفادت وكالة سانا السورية أن مروحية إسرائيلية استهدفت منزلاً في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى مشفى القنيطرة.

وذكرت مصادر لـ RT أن الشاب المستهدف بمروحية أباتشي إسرائيلية هو (تحرير محمود) ينحدر من بلدة مجدل شمس المحتلة وهو شقيق لشهيدين استهدفتهما إسرائيل في عام 2015، وتم إسعافه إلى مشفى ممدوح أباظة في القنيطرة وإصابته تتراوح بين المتوسطة إلى الخطيرة لكنه لايزال على قيد الحياة.

يذكر أن وكالة كانت أعلنت قبل أيام عن "عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة" وقالت إنه لم يسفر عن خسائر، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه أنه تم استهداف موقع لحزب الله اللبناني.

المصدر: سانا + RT