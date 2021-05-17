إسرائيليون يطلقون النار باتجاه فلسطينيين في الخليل (فيديو)

أفادت مراسلتنا، بأن مستوطنين إسرائيليين قاموا بإطلاق النار باتجاه فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، على خلفية الأحداث الأخيرة.

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من جانبها، أعلنت الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، عن "استشهاد مواطنين اثنين، متأثرين بجروح حرجة بالرصاص الحي، أصيبا بها في الخليل ونابلس".

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى "استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي في البطن، أمس السبت، بنابلس، و استشهاد مواطن آخر متأثرا بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، أصيب بها الخميس في الخليل".

المصدر: RT