زعيم "الجهاد الإسلامي" يتلقى اتصالا من قائد فيلق القدس

تلقى الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، اتصالا هاتفيا من قائد "فيلق القدس" الإيراني، إسماعيل قآني، على خلفية تصعيد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ونقلت "الجهاد الإسلامي" في بيان نشرته عقب الاتصال أن قآني "أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة، وتدعم هذا الصمود والبسالة الفلسطينية في الدفاع عن أرضه ومقدساته".

وأشاد قآني، حسب البيان، "بأداء المقاومة الفلسطينية وبقدرتها على حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه"، مستنكرا "ممارسات العدو الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة".

من جانبه، أكد النخالة على "صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإصراره على الدفاع عن مقدساته بكل ما يملك من قوة وعزيمة وإرادة"، مبينا أن المقاومة في غزة دخلت المعركة بطلب من أهلنا في القدس وشعبنا في الداخل والخارج، ولن يقبل شعبنا وقف هذه المعركة قبل وقف العدو الاقتحامات في الأقصى المبارك، وكل محاولات السيطرة على حي الشيخ جراح وحي البستان في القدس".

كما أشاد النخالة بمواقف إيران "قيادة وحكومة وشعبا، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومساندتها له بكل السبل والوسائل".

المصدر: موقع حركة "الجهاد الإسلامي"