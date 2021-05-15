بينها العبرية.. شيخ الأزهر يدعو شعوب وقادة العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني بـ15 لغة

دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، شعوب العالم وقادته، إلى "مساندة الشعب الفلسطيني"، عبر رسالة وجهها على حسابه في "فيسبوك"، بـ15 لغة، بينها العبرية.

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وقال أحمد الطيب: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة، من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

وأردف: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام...أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

المصدر: RT