بينها العبرية.. شيخ الأزهر يدعو شعوب وقادة العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني بـ15 لغة
Reuters AMMAR AWAD
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دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، شعوب العالم وقادته، إلى "مساندة الشعب الفلسطيني"، عبر رسالة وجهها على حسابه في "فيسبوك"، بـ15 لغة، بينها العبرية.
وقال أحمد الطيب: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة، من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".
وأردف: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام...أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".
المصدر: RT