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خطيب الجامع الأزهر يوجه رسالة إلى الحكام العرب حول القدس

أخبار العالم العربي

خطيب الجامع الأزهر يوجه رسالة إلى الحكام العرب حول القدس
Reuters
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وجه عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، أحمد عمر هاشم، رسالة إلى حكام ورؤساء العرب، طالبهم فيها أن يكونوا صفا واحدا لحماية القدس الشريف.

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وقال أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، اليوم، إن "النظام العالمي يتشدق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وهو أبعد الناس عنها".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية أهانت المصلين في المسجد الأقصى وقتلت من قتلت، وفي هذا ظلم صارخ".

وتابع: "يستوجب علينا ونحن هنا في الأزهر، حامي حمى الدين، أن نعلنها صريحة مدوية، على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة".

وأكد أنه لابد من قوة ردع إسلامية تتمثل في بلاد الإسلام وبلاد العرب وأصحاب هذه الحقوق، قائلا: "يا كل حكامنا ورؤسائنا قفوا أمام واجبكم اليوم بعد أن داس الصهاينة حقوق الإنسان وحرمة بيت من بيوت الله"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن الصمت على ما يحدث في المسجد الأقصى هو صمت مخز لا يليق بعالم يتباهى بأنه عالم التنوير والحضارة.

المصدر: صدى البلد

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