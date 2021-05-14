الولايات المتحدة ترفع مستوى خطر السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى خطر السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، ناصحة مواطني الولايات المتحدة بمراجعة خططهم إزاء هذه الرحلات.

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وقالت الوزارة، الخميس: "تواصل الصواريخ إصابة أطراف قطاع غزة ومناطق جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك القدس. كما تمت زيادة كبيرة للاحتجاجات والعنف في كل أنحاء إسرائيل... الاحتجاجات وأعمال العنف قد تستمر".

ورفعت الوزارة مستوى خطر السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة إلى الثالث ونصحت المواطنين الأمريكيين في هذا السياق بـ"مراجعة الرحلات" إلى المنطقة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

المصدر: وكالات