إسرائيل تشن غارات برية وجوية مكثفة على غزة دون توغل قواتها إلى القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إطلاق غارات برية وجوية واسعة النطاق على غزة، بينما أوضحت مصادر إعلامية أن الهجوم لا يشمل حاليا توغلا لقواته إلى داخل القطاع.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر": قوات جوية وبرية لجيش الدفاع تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة".

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى عن العملية، لكن مراسلين عسكريين إسرائيليين يتلقون بشكل دوري إفادات صحفية من القوات المسلحة أوضحوا أن العملية لم تشمل توغلا إلى داخل القطاع.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه ليس هناك أي هجوم بري على قطاع غزة، مبينة أن ما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أهال محليين في شمال قطاع غزة أنهم لم يشاهدوا أي مؤشرات على وجود قوات إسرائيلية برية داخله، لكنهم تحدثوا عن ضربات جوية ومدفعية مكثفة.

من جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

المصدر: "رويترز" + وكالات