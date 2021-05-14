مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الوضع في إسرائيل وغزة 16 مايو

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم 16 مايو.

وكتبت توماس غرينفيلد على "تويتر"، يوم الخميس، أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة يوم الأحد".

وأشارت مصادر دبلوماسية لوكالة "تاس" إلى أن الجلسة ستكون مفتوحة، وسيقدم المنسق الأممي الخاص لشؤون التسوية في الشرق الأوسط تور فينيسلاند مداخلة خلال الجلسة.

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وكانت الصين وتونس والنرويج قد اقترحت عقد جلسة مفتوحة حول هذا الموضوع في 14 مايو، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وفي وقت سابق لم يتمكن المجلس من الاتفاق على بيان بشأن الأحداث في غزة بسبب موقف الولايات المتحدة.

وسيكون اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والمواجهات في القدس والضفة الغربية.

المصدر: "تاس"