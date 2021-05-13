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مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يستهدف شمال قطاع غزة بأكثر من 50 صاروخ والغارات مستمرة

بلينكن: الهجمات الصاروخية على إسرائيل يجب أن تتوقف

أخبار العالم العربي

بلينكن: الهجمات الصاروخية على إسرائيل يجب أن تتوقف
Reuters POOL
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جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على أن الهجمات الصاروخية من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل يجب أن تتوقف.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأسترالية ماريس باين في واشنطن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة كانت واضحة حول أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأضاف بلينكن أنه على اتصال مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معبرا عن قلقه إزاء سقوط ضحايا بين المدنيين، وخاصة الأطفال.

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وأكد أن واشنطن تعمل على حث الطرفين على وقف التصعيد والعودة إلى الهدوء.

وبشأن مناقشة الأحداث الأخيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي الذي لم يتمكن من تبني بيان مشترك بشأنها ولن يعقد جلسة حول الوضع في غزة يوم الجمعة بسبب الموقف الأمريكي، قال بلينكن إن واشنطن "تؤيد إجراء مناقشة مفتوحة" للأحداث في الأمم المتحدة وتتوقعها في بداية الأسبوع المقبل.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية أن بلادها تشاطر الولايات المتحدة قلقا بشأن الأحداث في غزة وإسرائيل.

المصدر: رويترز

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