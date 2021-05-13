السعودية.. الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر (صور+فيديو)

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في مدينة نيوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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وأفادت الوكالة أن عددا من الأمراء والمسؤولين شارك صلاة عيد الفطر إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقد أمَّ المصلين، المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد العزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما "لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف".

وقالت الوكالة السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدى صلاة عيد الفطر في العاصمة الرياض.

المصدر: "واس"