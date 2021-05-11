دول عربية تعلن يوم الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر

أعلنت عدد من الدول العربية، مساء الثلاثاء، عن تعذر رؤية الهلال مما يجعل غدا الأربعاء مكملا لشهر رمضان، وأن بعد غد الخميس الـ13 من مايو، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت السعودية من أولى الدول التي أعلنت الخميس المقبل غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت الإمارات وسوريا ومصر وقطر والسودان واليمن والأردن والمفتي العام في فلسطين، أن غدا الأربعاء مكملا لشهر رمضان، وأن الخميس هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

من جهته، أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر

وأكد مركز الفلك الدولي صباح الثلاثاء استحالة رؤية الهلال في كافة الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن "العيد فلكيا يوم الخميس".

المصدر: RT