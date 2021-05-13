داخلية غزة: الطائرات الإسرائيلية تدمر مقر الأمن الداخلي في خان يونس
Reuters Suhaib Salem
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أعلنت وزارة داخلية قطاع غزة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظة خان يونس.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظة خان يونس، بعد تدميرها مقري الجهاز في محافظتي غزة والشمال".
وكان مراسل RT أفاد بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارات مكثفة اللواء وبيسان وعدة مواقع في محيط مدينة زايد شمال القطاع.
المصدر:RT